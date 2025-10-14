Inundaciones en Poza Rica, Veracruz, desatan reclamos y política

GENERANDO AUDIO...

Las recientes inundaciones en Poza Rica, Veracruz, provocan una ola de indignación por la falta de previsión y la presunta negligencia de las autoridades locales. En el análisis, se expone cómo el río Cazones se desbordó “completamente y acabó con el 30 o 40% de la ciudad, haciendo que la gente perdiera todo, absolutamente todo”.

El analista político cuestiona la falta de planeación urbana y el riesgo de construir viviendas junto a los ríos. “Tiene mucho sentido colocar casas al lado de los ríos o no?”, plantea, subrayando la necesidad de repensar los asentamientos en zonas vulnerables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Críticas a las autoridades y politización de la ayuda

El mensaje de Solórzano incluye fuertes críticas al presidente municipal de Poza Rica, de quien se dice que “no tenía la capacidad para gobernar y no construyó los diques necesarios”. También menciona un presunto manejo irregular de recursos: “No sé dónde quedaron 10 millones”.

Asimismo, se destaca la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la zona, aunque su visita fue recibida con protestas. “La gente increpó, se enojó y se enojó en serio”, señala el conductor, al tiempo que cuestiona que la ayuda humanitaria “toda está vestida de color morena”.

Lluvias en otros estados y llamado a la reconstrucción

Además de Veracruz, se reportan afectaciones en San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, donde las lluvias causaron daños y pérdidas materiales. El análisis concluye con un llamado a no politizar la tragedia y a enfocar los esfuerzos en la reconstrucción: “Este es un momento en donde no hay que escatimar la ayuda”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.