Inundaciones en Veracruz: ¿quién falló?

GENERANDO AUDIO...

La reciente inundación en Poza Rica, Veracruz, ha desatado una oleada de críticas por la falta de prevención y la ausencia de responsables claros en la gestión del desastre.

En una reflexión, el periodista Javier Solórzano señaló que lo ocurrido “es una crisis y la gran clave del asunto es cómo manejar la crisis, no sólo llenarla de dinero”.

Durante su análisis, destacó que hubo información suficiente para alertar a la población antes de la tragedia.

“Nos vamos dando cuenta que efectivamente había información para tomar una decisión distinta de la que se tomó, alertar a la población, particularmente en el municipio de Poza Rica”, mencionó.

El comunicador recordó que en 1999 ya se había registrado una inundación similar, por lo que no puede hablarse de un evento impredecible.

“Sí, había manera de saber el tamaño de las cosas o no. Sí, había manera”, afirmó, al señalar que el Servicio Meteorológico Nacional y Pemex emitieron alertas que no fueron atendidas con la seriedad necesaria.

La crítica también alcanzó a las autoridades locales y estatales.

“Estamos en eso, pero ¿quiénes son los responsables? A la presidenta no le gusta que haya responsables porque dice que es muy ruin”, comentó, al tiempo que subrayó la falta de diálogo entre la gobernadora y las Fuerzas Armadas en medio de la emergencia.

Además, denunció el uso político de la tragedia, al advertir que “no tiene sentido jugar políticamente con el tema. Pues están jugando algunos, señora”.

Según el análisis, entre el 30% y 40% de Poza Rica quedó devastado, y lo más urgente ahora es “escuchar, aunque de repente no les guste”.

El mensaje final fue un llamado a la humildad y la autocrítica: “Que se les acabe la soberbia, que miren en qué estamos metidos. Muchas cosas se pudieron haber previsto desde la presidencia municipal y desde la gobernatura del estado”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.