La discusión del Plan B de la Reforma Electoral y el “voy derecho y no me quito”

Javier Solórzano recuerda que mañana 1 de febrero inicia el periodo ordinario de sesiones y es importantes porque se reúnen los legisladores (senadores y diputados) a discutir una agenda que traen los partidos, al igual que el propio presidente.

El periodista menciona que el “gran asunto”, difícilmente habrá algo del mismo tamaño de controvertido, es el Plan B sobre la Reforma Electoral.

“La relevancia del asunto radica, es que si no nos ponemos de acuerdo con el Plan B, si no llegamos acuerdos generales básicos, quien pierda las elecciones del 2024 ya tiene a quién señalar: al árbitro (INE) y más si la elección no sale como el presidente y Morena presumen que pueda salir”. Javier Solórzano

Javier Solórzano señala que no habrá una elección como la del 2018, ya que en aquella vez se conjuntaron muchas cosas y ahora estamos en un escenario nuevo, donde no estará el presidente en la boleta, además su gobierno ha sufrido un desgaste natural por el ejercicio del poder y quienes van a sustituir a López Obrador, las llamadas “corcholatas” no son López Obrador y la relación con un voto duro y con grupo de la sociedad será diferente.

“López Obrador como tal es un fenómeno aparte, no común en la política mexicana”. Javier Solórzano

Con todo eso por adelante, es que si no hay acuerdos, como vaticina Javier Solórzano, lo que habrá será una serie de cambios en las leyes que no ayudarán a tener elecciones más depuradas.

El periodista dice que el país requiere de especializaciones, pero el presidente plantea que sea 95% honestidad y 5% capacidad o experiencia; no se trata de eso, y mejor porque no se juntan las dos cosas y todo en un mismo elemento, pero colocar esa disyuntiva lleva a que también se coloquen en algunos cargos a personas que no necesariamente son las más preparadas, pero sí las más leales.

“Eso cambia la dinámica de las cosas y sucede que se sacarán por sorteo a quienes serán consejeros, pero se requiere una especialidad; las elecciones no son cualquier cosa, organizarlas es incluso darles clase a los dos millones de personas que son las que instalan las casillas en un proceso electoral, que será el más grande de la historia de México”. Javier Solórzano

Para finalizar, Javier Solórzano reitera que si se discute el Plan B como se debe de discutir podríamos tener acuerdos, si no hay acuerdos, será una elección tórrida, discutidísima, va a perder confianza, credibilidad y eso sería lo “peor que nos podría pasar”.