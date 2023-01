La elección de 2024 y la herencia que dejará el presidente

Javier Solórzano dice que el 2024 es como una especie de obsesión, se ve lejos, pero es evidente y pone de ejemplo qué pasará con las llamadas “corcholatas” de Morena para la elección presidencial, con la oposición y con el presidente.

“Ya se sabe que para el caso de Morena el presidente será fiel a la balanza y él decidirá absolutamente todo; dirán que no, que hay una encuesta”, pero el periodista se cuestiona qué pasaría si la encuesta no le resulta favorable al presidente; sin embargo, hay que tomar en cuenta se está haciendo en función en lo que quiere el presidente y va a empujar Morena y sus dirigentes, que están más al servicio del presidente, y acabarán decidiendo para dónde quieren que vayan las cosas en función de lo que les diga López Obrador.

Javier Solórzano menciona el caso de Ricardo Mejía Berdeja y no tiene que ver si se reveló o no, sino que evidenció que una vez más las encuestas no acaban por mostrar una especie de cohesión por todas las variables que intervienen en la misma.

“No se vale perder y decir no voy, me hicieron trampa; así son las reglas” y el periodista asegura que aquí el gran asunto es cómo se hacen las encuestas, qué representan y con qué intención se hacen.

Ante eso, Solórzano señala que Claudia Sheinbaum dijo que se presentaría y ganaría la encuesta y la jefa de Gobierno sabe que tiene preferencia del presidente.

¿Qué dejará el presidente en 2024?

Otras de las cosas más importantes que vienen para el 2024, asegura Solórzano, es la herencia que dejará el presidente al país y a quién gane la elección.

“Puede quien gane la elección seguir con el mismo proyecto cuando hemos visto tantas circunstancias adversas; no operatividad de muchos proyectos y quien gane tiene que pensar si seguimos en el ‘voy derecho y no me quito’ como dice López Obrador, cuando ya no sea presidente, con una herencia desigual; qué pasará con la gobernabilidad, pero sobre todo con el proyecto país”. Javier Solórzano

Javier Solórzano dice que cuando habla de la gobernabilidad no es lo mismo que al frente del país esté un hombre con tanto poder a que llegue alguien que no es él.

“El futuro del país tiene que pensarse en el 2024 en función de quien va a ganar y la herencia que dejará López Obrador para el país”. Javier Solórzano

Para finalizar, Javier Solórzano puntualiza que muchas cosas que están pasando hoy están perfilando una especie de responsabilidad hacia aquellos que, según el presidente, no le han permitido desarrollar todos sus proyectos.