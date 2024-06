La liberación de Julian Assange y la libertad de expresión

Javier Solórzano menciona que por fin se logró la libertad de Julian Assange, quien estaba en una cárcel de alta seguridad en Inglaterra, debido a un acuerdo con Estados Unidos.

El periodista dice que fue la mejor salida, aunque a nadie le puede quitar los cinco años que vivió Julian Assange en una cárcel de alta seguridad.

Javier Solórzano ve algunas circunstancias de este caso, como el triunfo de la libertad de expresión, después de un round muy severo y aquí no tiene poder el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque no está en sus atribuciones, porque en Estados Unidos hay una autonomía real del Poder Judicial.

El periodista descarta que el presidente López Obrador lograra influir en la liberación de Julian Assange, como la de él, hubo muchas voces que pedían su libertad, en función de la libertad de expresión.

Javier Solórzano se pregunta cómo está la situación de la libertad de expresión en los países de los presidentes latinoamericanos que aplaudieron la libertad de Julian Assange.

Menciona el reconocimiento que hicieron el presidente, la futura presidenta, e incluso de la secretaria de Gobernación, pero se cuestiona qué pasa en el interior del país, donde se registra el mayor número de periodistas asesinados e intimidados.

“La libertad de expresión gana mucho con la liberación de Julian Assange“ Javier Solórzano

Javier Solórzano asegura que este caso deja una gran enseñanza para todos “lo que pasó con Julian Assange obliga a que los gobiernos, en cada uno de los países que habitamos vean, cuál es el régimen de la libertad de expresión y no se emocionen con la libertad de Julian Assage, claro que es para emocionar pero no para emocionar si las condiciones internas de los países no ofrecen esta libertad de expresión”.

