La normalización de la violencia

Javier Solórzano habla de que uno de los peores terrenos en los que podemos caer como sociedad es el de la normalización de cosas como la violencia.

“Nos hemos ido poco a poco metiendo en esa dinámica de la violencia como una parte de nuestra cotidianidad, aunque es difícil no hacerlo porque se nos ha apabullado materialmente”.

El periodista señala que el número de personas muertas en el sexenio es de más de 180 mil, son muertes violentas que tienen cada una su historia que es dolorosa y rompe familias.

“Aquí hay algo, que es muy delicado, que es que el propio Gobierno en muchas ocasiones minimiza las cosas, no les da la justa dimensión, entonces si las minimiza el diagnóstico sobre lo que está pasando cambia como usted puede imaginar”.

El periodista señala que Guerrero es un ejemplo muy claro donde hay un vacío, se ve que no hay nadie ahí quien diga por aquí o por acá va.

Solórzano hace mención al incidente que vivió la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en Chiapas donde se reportó que fue interceptada por un grupo de encapuchados.

“De lo que de lo que pasó y de cómo su reportero (Ltinus) es que logra llegar ahí. La verdad tiene la lógica porque el reportero está totalmente aparte, no lo suben a la comitiva, no lo suben a nada, entonces ellos van por su cuenta y pueden estar en lugares en donde los otros no están”.

Javier Solórzano