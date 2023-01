La UNAM se tardó en llamar a la ministra Yasmín Esquivel

Javier Solórzano dice que a pesar de varios temas que hay en la agenda nacional no hay que olvidar a la UNAM. Primero porque es evidente que el presidente no quiere el actual diseño de la universidad, no es que no la quiera, sino la quiere a su manera, y es evidente que se coló un conflicto que ha generado una gran controversia y es sobre lo que dijo su rector en días pasados.

“La UNAM no ha cerrado el caso de la tesis de la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel, y la convocará a que dé sus puntos de vista sobre el tema; éste no se ha cerrado”. Javier Solórzano

El periodista menciona que la UNAM hace bien en convocarla, pero tardó en hacerlo, y otro error que cometió fue al inicio cuando revisó el asunto y lo mandó a la SEP y se “apresuraron”, y también dice que igual no se hayan apresurado con el caso de Dani Alves, aunque hay presunción de inocencia, no vaya ser que las cosas se reviertan, aunque los indicadores van quedando claros hacia donde van las cosas.

“No hay que perder de vista que detrás de las muchas críticas a la UNAM está el cambio de rector en noviembre y es una oportunidad para el presidente para hacer de la UNAM lo que quiera hacer”. Javier Solórzano

Javier Solórzano dice que la UNAM debe ser clara y rápida, en la medida en que vaya tardando en su proceso, es tiempo a favor del “ruido” y cuando hay tiempo a favor del “ruido” es “río revuelto”, “ganancia de pescadores”.

El periodista asegura que la elección del próximo año estará competida, no en la general, pero no hay que olvidar la Ciudad de México, que la izquierda pensó que la tenía dominada, controlada, pero las elecciones de 2021 cambiaron las cosas.