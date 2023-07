Las reglas que se imponen desde Palacio Nacional

Javier Solórzano dice que estamos entrando en un terreno donde las reglas, del “adelantadísimo” proceso electoral, cada vez son menos importantes.

El periodista menciona que parece que desde Palacio Nacional hay alguna novedad y es que “la regla soy yo” y se dan a conocer encuestas donde el presidente menciona la preferencia que tiene Morena.

“El gran problema que estamos teniendo es que, de alguna u otra forma, todo esto va empañando el futuro y el futuro no es tan claro como parece”. Javier Solórzano

El periodista señala lo que significa la presencia de Xóchitl Gálvez en la escena política, aunque lo ha que provocado, no cambiaría el resultado de la elección del próximo año.

“Da la impresión que hay muchos elementos como para pensar que la sociedad está tratando de alguna forma de quedarse con la misma opción que es Morena“. Javier Solórzano

Pero a pesar de lo que representa y cómo actúa López Obrador, Solórzano dice que hay “signos” que hay que considerar y ver de manera distinta.

Menciona que uno de ellos tiene que ver con el tema económico, destacando los indicadores que se dieron a conocer sobre la pobreza y que es muy alentador que en algunos casos va decreciendo.

Solórzano indica que hay que tener cuidado porque hay muchas diferencias en el país que se siguen manifestando de manera radical, pero que el presidente se mantiene muy contento; sin embargo, hay que considerar si esto es una tendencia o qué es exactamente.

El periodista recuerda que venimos de dos años de pandemia que de alguna manera “nos paralizó a todos” y que los rasgos macroeconómicos están más fortalecidos y donde se han estado aplicando políticas de muchos años, pero lo que hay considerar, dice, es si estos niveles de pobreza adquieren otra dimensión.

“Si empiezan a adquirir otra dimensión, le guste o no López Obrador, todos ganamos y el país entra en otra dinámica”. Javier Solórzano

Nuestro analista menciona que para revertirlos, muchos de los especialistas y estudiosos dicen que se requieren muchos años y clave del asunto está ver que tanto este proceso tiene que ver con el gobierno o con la empresa privada.

“Los empresarios son los que han echado de nuevo toda la maquinaría de la economía y los trabajadores”. Javier Solórzano

Solórzano dice que no es que el gobierno haya ofrecido nuevos empleos, por ahí no va, el asunto va por otros lados, pero sin dejar de reconocer lo que ha hecho el gobierno.

“No es tan sustancial el tema de los programas sociales, pero es importante; no es tan sustancial el tema de la tercera edad, pero es importante”. Javier Solórzano

El periodista asegura que con esto el presidente va teniendo más elementos para colocarse en una posición para decir que todo lo que hace está bien, pero el gran asunto es que “las reglas no soy”, el presidente no es las reglas, él no empieza y determinar quiénes son las reglas.

Para finalizar su columna, Javier Solórzano y aquí tenemos que ver cómo podemos enfrentar el proceso del año que entra con reglas claras y un INE que no esté “sin abrir la boca” como pasó el otro día con los gobernadores, los regañaron y nadie dijo nada.

