Marco Rubio y México: Acuerdos Comerciales y Seguridad

La reciente visita de Marco Rubio, funcionario estadounidense de alto nivel, a México marcó un encuentro histórico cara a cara con la presidenta mexicana, destacó el periodista Javier Solórzano. “Lo más importante de ella fue que es la primera vez que un funcionario, un funcionario de este calibre del gobierno de Donald Trump, estuvo cara a cara con la presidenta mexicana”.

Solórzano explicó que más allá de las llamadas presidenciales, lo relevante es observar lo que se dice en privado y lo que se comunica públicamente. “Lo más importante es lo que se dijo, pero todavía más importante es lo que no conocemos, de lo que se dijo”.

Durante la reunión, los temas comerciales fueron predominantes. Se abordó la revisión del tratado México-Estados Unidos-Canadá y el cumplimiento de los 90 días establecidos por Estados Unidos, incluyendo aranceles y compromisos de seguridad. “Se concentraron mucho en el tema comercial, y esto se debe a que Estados Unidos es una parte que todavía no tiene del todo definida con México”.

En materia de seguridad, se discutieron los cárteles y posibles rutas de droga, pero no se prevé una intervención directa de Estados Unidos en México. Solórzano recordó la relevancia de los recientes acontecimientos en Venezuela para ilustrar cómo la zona marítima puede ser usada para tráfico de drogas y las implicaciones para México. “Lo importante del asunto está en que también hay un mensaje, hay un mensaje en donde el mar se convierte en terreno libre”.

Finalmente, el periodista señaló que otro tema pendiente será la posible vinculación de personajes mexicanos de alta política, música y sector empresarial con el narcotráfico, un desafío que la presidenta mexicana deberá enfrentar. “Esa es la siguiente parada que tendrá que enfrentar tarde que temprano la presidenta mexicana”.

