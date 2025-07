Morena en tensión: entre fracturas y lealtades

GENERANDO AUDIO...

En la opinión del periodista Javier Solórzano, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta días difíciles. Tras la victoria electoral que la llevó a la Presidencia, el ambiente en Morena ha comenzado a mostrar grietas internas entre los liderazgos clave del partido.

De acuerdo con el análisis de Javier Solórzano, a la mandataria “no le quedó de otra que aceptar” a figuras como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes, a pesar de ocupar posiciones estratégicas, no están del todo alineados con su visión de gobierno. “Ella es la izquierda original”, señala el analista, en contraste con los otros actores a los que califica como “ex”: exfuncionarios, expostulantes, exleales.

La herencia política de López Obrador es descrita como un elemento determinante que ha complicado la ruta de Sheinbaum. “Le dejó una herencia pesada”, apunta Solórzano, al referirse al papel de AMLO en la elección de candidaturas y estructuras de poder dentro del partido. Especialmente, se menciona el papel de Adán Augusto, quien “ha perfilado personas en su entorno con intenciones claras de ser candidatos” a gobiernos estatales, situación que tuvo que ser detenida por el equipo de la presidenta.

En ese contexto, Ricardo Monreal tampoco escapa a la crítica. Se señala que mientras Morena celebraba una reunión clave, él apareció “en un hotel muy lujoso en España”, lo que abre otro flanco de tensión. Ambos, aunque dirigen a Morena en las cámaras legislativas, “van un poco por la libre”, y su lejanía con Sheinbaum se vuelve cada vez más notoria.

El tema de fondo es el costo político de romper o mantenerse con ciertos actores. “Puede, con toda claridad, hacerlos a un lado. El problema es el costo”, se comenta. Sin embargo, el periodista Javier Solórzano descarta una ruptura con AMLO, aunque resalta que Sheinbaum debe “tener su propio peso” como líder.

Finalmente, se mencionan polémicas locales como el caso de Hernán Bermúdez en Tabasco, donde se plantea una incómoda pregunta: “¿Adán Augusto no sabía lo que hacía?”. Si lo sabía y no actuó, incurrió en omisión. Si no lo sabía, falló como responsable político.

En la opinión del experto, el panorama se complica y los próximos días serán determinantes para la presidenta.

