Oposición debe lanzar contraofensiva a las reformas del presidente

Javier Solórzano dice que estamos en un terreno de las 20 reformas y una gran especulación, pero existe una voluntad de algunos grupos por discutirlas.

El periodista asegura que algunas de las reformas no tendría sentido oponerse a ellas y menciona que ya pasó la “tormenta inicial” y ahora lo que tiene que ver es el debate.

“El presidente quiere con su Congreso irse hasta el 30 de abril y que no se hable de otra cosa que no sea de ello y esto tiene una lógico político-electoral”. Javier Solórzano

¿Qué se discuten en las reformas?

Javier Solórzano asevera que lo que se está discutiendo en las reformas son cosas profundamente importantes, como derechos a los indígenas, el salario mínimo que esté por encima de la inflación, el tema de las pensiones, “hay temas que son prioritarios”.

El periodista menciona la dualidad de la propuesta del presidente, por un lado está de acuerdo, pero por el otro “mete un gol” y dice “ahí les va”, pero hay una contradicción que tiene que leer la oposición y no puede decir no por “principio”, no tiene sentido, porque hay cosas importantes.

Y lo que tiene que hacer la oposición, dice Solórzano, es pasar a la contraofensiva, y decirle en legislativo, al propio presidente, lo que podrían hacer para realizar esas propuestas.

“Podría ser un proceso de oportunidad”. Javier Solórzano

Pero lo que sí ve difícil Javier Solórzano es que no se pueden hacer 41 foros, de aquí al 30 de abril, día en que se acaba el período y no habrá extraordinario en plenas elecciones.

“La oposición no se salga del partido antes de empezar, échense para adelante, contrapropongan, y a lo mejor ahí puede pasar algo en el ánimo de la opinión pública”. Javier Solórzano

