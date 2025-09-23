Periodismo ético ante la ofensiva legal del poder

GENERANDO AUDIO...

Javier Solórzano dedicó su comentario a analizar el momento crítico que vive la libertad de expresión en México y en el mundo.

A partir de casos recientes y comparativos, el periodista alertó sobre la aparición de mecanismos y nuevas reglas que buscan acotar lo que puede decirse en público.

Libertad de expresión: ¿relativa o absoluta?

Solórzano advierte que la libertad de expresión no es un concepto monolítico: “La libertad de expresión no es un derecho relativo, no es un derecho absoluto.”

Bajo esa premisa expuso cómo episodios locales —como señalamientos en Puebla o Campeche, o un senador que exige disculpas públicas en el Senado— crean condiciones que terminan limitando la discusión pública.

Mencionó también el fenómeno del “dato protegido” y casos en que una persona debe ofrecer disculpas durante 30 días tras una denuncia.

Periodismo con fundamentos frente a litigios

El comentarista llevó la mirada a Estados Unidos, donde han surgido demandas millonarias —como la presentada por Donald Trump contra un medio— y sanciones mediáticas temporales a conductores que dijeron cosas que no agradaron a actores de poder.

Para Solórzano, el escenario global muestra una tendencia: las demandas civiles y las reacciones legales se vuelven la tónica para responder al periodismo.

Por eso insiste en que el ejercicio periodístico debe caminar con más fundamentos, mayor ética y verificación.

El papel del periodismo y la transparencia

Solórzano recordó que muchas grandes revelaciones llegaron por la labor periodística —“El periodismo ha hecho su trabajo y en muchos casos lo ha hecho bien”—, citando casos como la estafa maestra, el huachicol fiscal o el caso Segalmex.

También criticó el doble discurso de ciertos actores políticos, que pregonan austeridad mientras incurren en gastos elevados en viajes y actividades.

En su conclusión subrayó dos ideas complementarias: el periodismo debe ser profesional y ético, y los Gobiernos están cada vez más a la ofensiva contra la crítica.

Para Solórzano, esa ofensiva es, paradójicamente, una señal: “cuando les incomoda, es que el periodismo se hace bien”.

