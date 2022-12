Plagió o no plagió Yasmín Esquivel, la UNAM debe responder

El periodista Javier Solórzano analiza el caso del supuesto plagio de tesis cometido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.

“La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jasmín Esquivel ha estado en el centro del huracán, por si hizo la tesis o no hizo la tesis, se la hicieron o no se le hicieron, hay un plagio o no hay un plagio”.