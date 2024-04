Política exterior de México entre “luces y sombras” en este sexenio

Javier Solórzano analiza la política exterior de México y considera que tras varios sucesos se podría decir que el país se ha mantenido entre “luces y sombras” durante este sexenio.

Para llegar a esta opinión, el periodista analiza eventos como el rompimiento de relaciones con Ecuador, luego de la toma de la embajada mexicana en Quito donde se detuvo al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien había pedido

“El presidente ha dicho: la mejor política exterior, es la política interior. Y eso es parcialmente cierto”.

El periodista destaca que es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la soberanía del país; sin embargo, retoma que existía un antecedente.

El periodista señala que AMLO se metió con Bolivia y con Perú, además de mantener una comunicación estéril con Joe Biden.

“Lo qué quiero decir es que con este cúmulo de contradicciones uno debe defender la soberanía, pero uno cuando defiende la soberanía tiene derechos y obligaciones. Una de las obligaciones más importantes es defenderlo pero entender la dinámica de otros países y no meterse en su dinámica”.

Es un informe sobre México en donde créame hay asuntos que son inapelables, como el tema de los periodistas, el tema de las mujeres, el feminicidio, el tema de la violencia en la calle y todo lo que tiene que ver con los defensores de los derechos humanos.

“Si no queremos que se metan con nosotros, pues ni hablar no nos metamos con los otros, una cosa es la desmedida reacción del gobierno ecuatoriano, pero no se puede perder de vista todo lo que se dijo sobre el gobierno ecuatoriano y sobre su proceso electoral. Política de contradicción de 5 años en materia de política exterior. La mejor política exterior es la interior”.

Javier Sólorzano