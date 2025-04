Punto de inflexión en el tema de la desaparición de personas

GENERANDO AUDIO...

Javier Solórzano aseguró que estamos ante un posible punto de inflexión en uno de los temas más lacerantes del país: la desaparición de personas.

Recordó que esta semana se sostuvo una reunión clave entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de madres buscadoras, padres de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos.

“Es relevante porque rompe con la indiferencia y el desdén mostrados por el gobierno anterior, que llegó incluso a ver a estos colectivos como adversarios”. Javier Solórzano

El periodista mencionó que este encuentro no sólo representa un acto de sensibilidad política, es también un reconocimiento tácito de que la búsqueda de desaparecidos ha sido impulsada exclusivamente por las víctimas, no por el Estado.

Fueron y siguen siendo las madres y los padres quienes han cavado con sus propias manos para recuperar a sus hijos, en un país que ha preferido mirar hacia otro lado, aseveró.

“La reunión no soluciona nada por sí sola, pero marca el inicio de algo que podría ser distinto. El reto es que no se quede en buenas intenciones”. Javier Solórzano

Javier Solózano aseguró que el gobierno no puede seguir delegando esta tarea a la sociedad civil. Y mucho menos pedir que dejen de buscar, como se le exigió a Cecilia Flores. Esto no es una moda: es una vocación de vida nacida del dolor.

El periodista recordó que la reforma en materia de personas desaparecidas, si bien necesaria, aún no tiene los consensos ni el contenido suficiente. No basta con leyes y reglamentos si no hay voluntad real de cumplirlos. Por eso, el Estado tiene que asumir su responsabilidad. De lo contrario, seguiremos viviendo en una simulación legalista mientras miles siguen sin aparecer.

Finalizó señalando que hay señales positivas, pero como en todo lo que implica dolor y abandono institucional, hay que mirar con atención, con distancia crítica y con una profunda empatía. Porque si algo nos ha enseñado este movimiento, es que hacer visible lo invisible es una forma de resistencia.

