Reforma electoral sin consenso: México ante el riesgo de elecciones de Estado

GENERANDO AUDIO...

Una declaración del titular de la reforma electoral, Pablo Gómez, encendió el debate político en México al afirmar que Enrique Peña Nieto compró votos en 2018. La acusación, lanzada sin pruebas concretas, generó desconcierto y reavivó el temor de que el proceso de transformación electoral esté cargado de motivaciones políticas.

“Compró votos, pudo ser… ahora sí que el que acusa, demuestra y prueba”, asegura Javier Solórzano, quien además cuestionó el sentido de la acusación en una elección que “estaba ganada con antelación”.

Más allá del señalamiento, Solórzano advierte sobre el peligro de construir una reforma electoral sin consenso. “No puede haber reforma electoral sin consensos, se lo digo, es una experiencia de vida de las naciones”, afirma en su videocolumna. Cuando los acuerdos políticos son sustituidos por mayorías aritméticas, el resultado puede ser el regreso de las elecciones de Estado, en las que el gobierno decide “quiénes son los ganadores y los perdedores”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Solórzano recuerda los años 80 y 90, cuando el colegio electoral y la Secretaría de Gobernación concentraban el control de los comicios. “La elección del 88 se acabó decidiendo en buena medida en Los Pinos”, subraya, como advertencia de los riesgos de una reforma que limite la pluralidad.

Paradójicamente, quien hoy promueve una reforma basada en “criterios aritméticos” es un político que luchó por la democracia y la pluralidad. “Un hombre de izquierda que ahora se coloca como el tótem del Estado para decidir cómo debe ser la reforma electoral”, señala Javier, quien además describe la contradicción que muchos observan en su postura.

Solórzano concluye que la reforma electoral marcará el rumbo democrático del país, definiendo no solo “quién gana y quién pierde”, sino también “cómo se desarrolla la participación ciudadana en libertad y pluralidad”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]