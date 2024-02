Reformas de AMLO son parte de su plan transexenal

El periodista Javier Solórzano reflexiona sobre las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 5 de febrero. Y es que, en opinión del experto, las iniciativas del mandatario mexicano son parte del proyecto de la “4T y de que busca el presidente de que todo sea transexenal“.

Si bien, Solórzano admite que “si hay cambios constitucionales, […] costaría mucho trabajo [revertirlas]. Aquí el gran asunto está en lo que se juega el país para los próximos años”, y explica por qué:

“Primero, algunas de las reformas queda muy claro que no van a pasar en este momento porque no hay una mayoría. Hay otras que, en medio de la polarización, tenemos que asumir con claridad que hay que discutirlas. Aquí la clave del asunto está en cómo se hacen las cosas en términos de la propuesta, es decir, cómo hacerle para que haya suficiente dinero para poder cumplirlas, para poder desarrollarlas y muchas otras tienen que ver de nuevo con una visión muy unilateral del presidente”.

Según Solórzano, éste “es un proyecto más que de Claudia Sheinbaum, de él [AMLO]. Está hecho a imagen y semejanza de él. Tal como fue hecho Morena, su salida del PRD para irse a Morena, como fue su gobierno en la Ciudad de México“.

“Tras las reformas es difícil que se hagan porque el clima no lo permite, porque el presidente dice que van a dialogar pero no se dialoga, se hace un parlamento abierto y no se le cambia nada ni una coma. Entonces esos procesos son los que al final acaban derivando en que se impulsa una decisión unilateral. El presidente lo que quiere es su proyecto transexenal y no lo esconde”.

Javier Solórzano, periodista