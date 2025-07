Sheinbaum responde a Lichtman tras comparecencia de Ovidio Guzmán

GENERANDO AUDIO...

La reciente comparecencia de Ovidio Guzmán generó un efecto dominó que puso nuevamente el tema del narcotráfico en el centro del debate político. Durante una conferencia de prensa, su abogado, Jeffrey Lichtman, afirmó que “tengo más cosas que decir más adelante”, declaración que provocó una respuesta inmediata de la Presidencia de México.

Según la transmisión, Lichtman enfatizó que los señalamientos de Ovidio deben ser comprobados: “Los dichos de Ovidio per se no le dan el siguiente paso al acuerdo”, subrayando que en Estados Unidos todo testimonio debe ir acompañado de pruebas sólidas. Esta precisión recordó el caso de Genaro García Luna, que se sustentó en testimonios de adversarios que terminaron por ser respaldados con evidencias.

Ante las declaraciones, la presidenta decidió responder personalmente. Javier Solórzano criticó esta decisión: “A mí me parece que de nuevo dejaron a la presidenta sola y la presidenta no debió reaccionar”, asegurando que la mandataria quedó “entre la espada y la pared”. El resultado fue una demanda de la Consejería Jurídica contra Lichtman, aunque se anticipa que no avanzará: “En términos de las leyes estadounidenses no puede ser perseguido por lo que dijo”, se explicó.

El contexto se vuelve más complejo al sumarse la imposición de aranceles del 30% por parte de Estados Unidos, relacionados directamente con el fentanilo y los cárteles. Solórzano resaltó: “Se lo aplicaron a todo el mundo, sí, pero a nosotros nos lo aplicaron por una razón muy concreta: seguridad y fentanilo”. Esto se suma a la falta de acciones contra funcionarios, como el caso de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, a quien se le retiró la visa sin que existiera investigación en México.

Javier Solórzano recordó que los conflictos entre cárteles continúan: “Ya llevamos más de 300 días con un conflicto mortal entre los mayitos y los chapitos ahí en Sinaloa, en Culiacán”, y destacó la aparente pasividad de las autoridades locales.

Finalmente, se subrayó la necesidad de enfrentar de raíz el problema: “Es evidente que acá dentro todavía no se toca el grueso, el punto neurálgico de todo lo que nos rodea, que es el narcotráfico”.

