Suspensión indefinida del “Plan B”, éstas son sus implicaciones

El periodista Javier Solórzano reflexiona sobre la “decisión que tomó el ministro Javier Laynez de suspender indefinidamente el ‘Plan B’” y lo que esto significa en el actual panorama preelectroral que se vive en México.

Solórzano explica que con la decisión del magistrado Javier Laynez “no se está cancelando el ‘Plan B’. Lo que se está haciendo es que se suspende indefinidamente porque el ministro considera que hay un conjunto de elementos que ponen en riesgo, el desarrollo democrático. Por lo que se debe seguir “discutiendo el ‘Plan B’ y ya que se haya discutido en su totalidad se vea cuál es ese resultado y en ese momento la suspensión dejará de tener vigencia o entraremos en otro proceso”.

“Dicho de otra manera, lo que se está haciendo no es cancelar el ‘Plan B’ si no que se está suspendiendo su aplicación. Recuerde que este ‘Plan B’ se hizo a través de una idea del presidente porque el “Plan A” no lo dejaron pasar porque requería una mayoría calificada y el ‘Plan B’ de con una mayoría simple de 50 más uno se podía aplicar”.

Javier Solórzano, analista