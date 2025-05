Teuchitlán: cuando las preguntas quedan sin respuesta

GENERANDO AUDIO...

Javier Solórzano habla sobre las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero que niegan que el rancho Izaguirre en Jalisco haya sido un campo de exterminio.

El periodista señala que hay una realidad que no puede pasar desapercibida: la violencia y la impunidad en torno a las desapariciones en el país. El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, es un ejemplo doloroso.

El 5 de marzo de este año, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó un hallazgo estremecedor, que hasta hoy ha sido minimizado o manipulado por las autoridades.

“El fiscal general de la República presentó un informe más sobre lo que sucedió (…) Tenemos dos versiones totalmente diferentes”, señala Solórzano. Y añade con dureza: “Me da la impresión de que entramos en un terreno, fíjese, en donde pareciera que hay una especie de jolgorio. ¿Sabe por qué? Porque resulta que no era un centro de exterminio.”

¿No lo era? Quizá no con esa etiqueta jurídica, pero los elementos hallados, como los 400 pares de zapatos, chamarras, mochilas, apuntan a una realidad innegable.

“¿De quién son? Porque además dijeron que las iban a tener ahí. ¿Sabe qué hicieron? Las trajeron a la Ciudad de México. Como si la gente de los Guerreros Buscadores de Jalisco pudiera agarrar mañana mismo un avión y venirse a México.” Javier Solózano

El problema no es sólo la desinformación. Es también el trato a las víctimas, a sus familias, a los colectivos que se organizan porque el Estado no actúa.

“Lo que hicieron fue invitar a la gente a que fuera… Y ya que las dejan entrar, sobre todo a los Guerreros Buscadores de Jalisco, encuentran un escenario totalmente distinto del que ellos vieron el 5 de marzo.” Javier Solózano

¿Qué ocurrió entre septiembre del año pasado, cuando se hizo un hallazgo previo, y marzo? ¿Por qué no se actuó? ¿Por qué cambió la escena del lugar? ¿Por qué se minimiza lo que encontraron los colectivos? “¿Cómo es posible que de repente, tiempo después, llegaran Guerreros Buscadores de Jalisco… vieran y encontraran todo eso?”, se pregunta Solórzano. “¿Qué hizo la Fiscalía General de la República? ¿Qué hizo la Fiscalía del Estado de Jalisco durante todo ese tiempo?”

Las respuestas brillan por su ausencia. Lo más alarmante es cómo las autoridades justifican sus omisiones. “Se responden las cosas con tal naturalidad que uno supone que hasta tienen razón.” Y no, no la tienen. Porque lo que está en juego no es un debate político, sino vidas humanas, señala Solórzano.