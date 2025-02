El periodista Javier Solórzano retoma la reciente carta de Ismael “El Mayo” Zambada, en la que pidió su repatriación inmediata a México. Nuestro columnista enlista los posibles escenarios con respecto al futuro de esta figura clave del Cartel de Sinaloa.

En videocolumna para Unotv.com, nuestro colaborador asegura que Zambada planteó un posible “colapso” en la relación bilateral entre Estados Unidos y México si no se resuelve su situación legal.

Desde su perspectiva, este escenario se suma a la incertidumbre que rodea el vencimiento del plazo arancelario impuesto por Estados Unidos, lo que añade un elemento de alta tensión a la agenda bilateral.

Además, señala que la situación de Zambada se ha convertido en una pieza clave en el rompecabezas de las relaciones entre ambos países, con implicaciones que podrían trascender el ámbito de la seguridad y alcanzar dimensiones políticas y económicas.

Javier Solórzano opina que Ismael “El Mayo” Zambada no será repatriado y se quedará en Estados Unidos. Asimismo, ofrece pistas de cuál podría ser el accionar del capo.

“‘El Mayo’ Zambada no va a hablar de muchas cosas en lo público. Me parece que, de de hacerlo, lo hará en lo privado. No mandará una carta para decir que fulano, perengano y mengano tienen que ver con el cártel ni cosa parecida. Lo hará directamente con Estados Unidos para negociar qué hacer con su vida, qué hacer con todo lo que lo rodea y poder tener un gran avance respecto a sobre todo lo que más le importa que es el tema de declararse culpable para no recibir la pena de muerte”.

Javier Solórzano