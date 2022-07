Tren Maya y la seguridad nacional, ¿por qué?

Javier Solórzano reflexiona en su videocolumna del día de hoy sobre la polémica del tramo cinco y seis del Tren Maya y la decisión del gobierno de darle la declaración de seguridad nacional.

De acuerdo con el experto, “la decisión se tomó a través del Consejo de Seguridad, y es muy difícil pensar que el Consejo haya actuado autónomamente sin la mirada y decisión del presidente, porque para el mandatario, el Tren Maya es una prioridad en su gobierno“.

Solórzano cree que “tenemos que buscar nuevas formas de comunicación de transporte con el sur del país, que comprende según el experto zonas con una grande pobreza, con muchas desigualdades sociales además algunas zonas por conocer por tratar de entrar en un terreno donde estas zonas puedan integrarse de pleno a toda la nación”.

El analista explica que decretar un asunto de seguridad nacional el Tren Maya “es realmente pegar en la mesa, es olvidarse de cualquier posibilidad de diálogo, es olvidarse de que pueda haber un debate y es la evidencia de que no quieren escuchar voces que no sean las del gobierno”.

“Las sociedades democráticas a veces son engorrosas porque escuchamos a todos, vemos cuál es la mejor decisión para todos y con base en eso vamos decidiendo y por más que un gobierno sea el rector de la sociedad, al final este gobierno está obligado a escuchar a las voces que participan, porque es muy fácil escuchar a quienes piensan como uno, pero es muy difícil escuchar a quienes no piensan así”.

Para Solórzano, esto es delicado porque “un proyecto noble se va a convertir en un proyecto profundamente problemático, porque este país ha crecido a lo largo de muchos años con hombres y mujeres especializados en distintas áreas”.

“La gente que critica el tramo cinco por la forma en que se va a construir y por lo que hay en infraestructura, no lo hace por ociosidad. […] si nos sentamos a ver las cosas de una mejor manera escucharemos razones muy fuertes como para pensar que al menos este tramo cinco y seis debería cambiar de ruta”.

Javier Solórzano explica que “originalmente el Tren Maya tenía otra ruta pero diferentes presiones llevaron a que cambiara de ruta. Estaba sobre la carretera que lleva de Cancún, Puerto Morelos y Tulum, pero parece que hubo presiones de hoteleros, y se metió más a la zona de la selva”, es por ello que el periodista cuestiona el motivo que empujó la decisión del gobierno.

“Yo espero que no haya consecuencias a la hora de la construcción, del funcionamiento, ojalá no las haya pero de cualquier manera había gente que mostraba con bases científicas, con bases de investigación académica, de conocimiento histórico, arqueólogos, de que lo que se está haciendo ahí no se debe hacer, sino en otra zona”.