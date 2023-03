Tres aspectos a destacar de la conmemoración de la Expropiación Petrolera

“El acto del sábado pasado del Aniversario 85 de la Expropiación Petrolera, como era de preverse fue un acto exultante. Fue mucha gente, hubo acarreados claro que lo subo, pero también hay gente que genuinamente va”, asegura el periodista Javier Solórzano, quien reflexiona y señala tres aspectos importantes sobre lo ocurrido el fin de semana.

“Pasaron cosas de toda índole”. Primero, dice Solórzano, “el presidente ya mandó el mensaje de que claramente de que quien lo sustituya, quien sea su sucesor y sucesora no puede zigzaguear, tiene que haber continuidad y no le den de vueltas, ‘esto o continúa o continúa’”.

Y es que, en opinión del periodista, “el presidente no puede dejar tan fácilmente el asunto a la libre porque ya dejó muy claramente establecido qué debe de venir y él o la que se lo garantice va a ser a persona que seguramente será candidato o candidata de Morena, con enormes posibilidades de triunfo”.

En segundo lugar, Solórzano destaca el contenido del mensaje de AMLO, donde asegura “no dijo muchas cosas nuevas en materia de política energética, más bien, incluso habrá que escuchar lo que dijo el ingeniero Cárdenas en el homenaje a su padre en otro lado de la ciudad, cuando dijo: ‘aquí debemos de dejar a un lado esto de la política extractiva, tenemos que pensar en cosas nuevas’, e incluso el ingeniero está ya claramente viendo el tema de las energías limpias y de lo que se puede hacer”.

También, “de nuevo se hizo la promesa de que a mediados de año va a salir ya por fin el primer barril de petróleo de la Refinería de ‘Dos bocas’, y habrá que ver qué tanto esto nos va a cambiar las cosas porque realmente no pareciera que nos fuera a cambiar las cosas”.

Un tercer asunto que destaca Solórzano sobre lo que ocurrió el sábado pasado en la conmemoración de la Expropiación Petrolera, es que “un grupo de morenistas o por lo menos eso pareciera llevó una figura de cartón, una especie de Piñata, de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña”.

“Lo que pasó ahí fue un desfiguro total porque la llevaron para burlarse, la llevaron para hacer algo y no me digan que nadie se dio cuenta que lo llevaron, lo que pasa es que el desenlace sacudió muchas de las maneras en que se ven las cosas”.

Sobre esto, el analista destaca la reacción de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien “salió casi que de inmediato a decir que ‘está en contra de cualquiera de estas manifestaciones, el presidente el lunes por la mañana dijo ‘yo también estoy en contra pero también quemaron la mía’”.

Sin embargo, el experto destaca que “ayer mismo se le demostró al presidente que no se quemó [una figura suya] en ninguna de las otras marchas y que cuando se llegó a quemar, los medios de comunicación, a diferencia de lo que él cree, si lo consignaron de manera muy clara”.

“Entonces, digamos que si el caso de la ministra Piña es importante, el presidente dice ‘a mí también me lo hicieron’ pero eso no es tan cierto y es muy la tónica del presidente, un poco en el tono de ‘para que vean yo fui víctima y no me andaba quejando y ahora vean ustedes lo que pasa y todos salen’”.