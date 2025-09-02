Un 1º de septiembre histórico: informes, Congreso y Poder Judicial en el centro de México

GENERANDO AUDIO...

Lo que se anticipaba como un día intenso se convirtió en un 1º de septiembre histórico, marcado por informes de gobierno, instalación del Congreso y la renovación del Poder Judicial, señala Javier Solórzano.

La jornada arrancó con el informe de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, seguido por el informe presidencial en Palacio Nacional ante invitados. Más tarde, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, entregó el informe oficial al Congreso sin usar el micrófono para arengas partidistas, a diferencia de otros años.

Por la tarde se instaló el periodo ordinario en la Cámara de Diputados y Senadores, en medio de protestas, gritos y reclamos del PRI al PT. La jornada cerró con la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial y la Suprema Corte, encabezados por Hugo Aguilar.

La presidenta habló de un crecimiento de hasta 1.2% o 1.4% hacia fin de año, aunque analistas y el Banco de México proyectan solo 0.6%. También aseguró que Pemex es rentable y que la refinería de Dos Bocas opera al 100%, afirmaciones cuestionadas por especialistas.

En el Poder Judicial, de acuerdo con Javier Solórzano, las dudas persisten: el proceso de elección fue señalado como irregular y las impugnaciones desestimadas por el Tribunal Electoral. La expectativa de cambios inmediatos en justicia parece poco realista.

El 1º de septiembre de 2025 quedará registrado como un día histórico, cargado de simbolismo político, tensiones y promesas que aún deberán probarse en los hechos, finaliza Solórzano.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

