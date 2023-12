Un vistazo al enfrentamiento con la familia michoacana en el Edomex

El periodista Javier Solórzano reflexiona sobre los recientes acontecimientos en el Estado de México (Edomex) y ofrece un panorama de la situación que se vive entre la autoridad y la delincuencia organizada.

Solórzano explica que “lo que sucedió fue que un grupo de integrantes del cártel de ‘La Familia Michoacana’ citó a la comunidad en un campo de fútbol para decirles que les quería cobrar más. Entonces, el pueblo, a través de sus representantes dijo ‘ya no podemos porque ya no nos alcanza’. Y, el cártel dijo ‘pues, si no puedes lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a empezar a secuestrar y llevarnos a la gente, y nos vamos a presionar más’”.

Sin embargo, dice nuestro colaborador, “lo que al principio era un intento de diálogo sobre hechos de absoluta ilegalidad e impunidad acabó en lo que se conoce hasta ahora: 11 integrantes del cártel muertos y tres personas más de la propia comunidad también muertos”.

“Llama la atención que la autoridad no tuviera en su radar esto que estaba pasando en este lugar. Se habla [que hay] 30 denuncias y había también denuncias que del todo no se podían poner porque en la población no había ni Ministerio Público. Entonces lo que aquí vino a suceder es que la gente dijo ‘yo aquí le entro y voy directamente en justicia por propia mano’”. Javier Solórzano, periodista

Ante esto, el analista cree que es posible que ahora los pobladores del Estado de México estén “en una situación quizás mucho más desastrosa de la que estaban porque seguramente el cartel buscará alguna forma de venganza y eso será poco a poco, no necesitan hacerlo hoy o mañana, se pueden esperar unos días”.

La respuesta del gobierno dice Solórzano, es que “ya está ahí la Guardia Nacional. Pero ya sabemos que está la Guardia Nacional un tiempo y ya que pasó ese tiempo un día se van. Y entonces empieza todo aquello que se convierte en un problema sistemático, cotidiano y otra vez vuelven las historias”.

Dado que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudió al lugar tres días después, el periodista dice tener “la impresión de que el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador tardó en reaccionar ante esto, tengo la impresión de que se da mucho esto de minimizar”.

No obstante, destaca que “el gobierno está obligado a defender los derechos de los ciudadanos, porque ese es su papel. Claro que uno como ciudadano debe de ser activo, pero en esta circunstancia me pregunto ¿el ciudadano tiene que portar un arma para defenderse?”.

“Muchas preguntas deja lo que sucedió en el Estado de México que van de la mano del agotamiento, cansancio, hartazgo. El problema es lo que esto puede provocar, las secuelas que puede traer y en eso nos la vamos a pasar varios días, quizá meses, porque no creo que fácilmente se puede olvidar lo sucedido”. Javier Solórzano, periodista

Por lo pronto, Javier Solórzano concluye que “en el Estado de México, en esta zona cercana Michoacán, hay un clima de enorme inquietud y temor. No dude que suceda como en otras ocasiones con Hipólito Mora, en donde de repente se crearon hace muchos años las autodefensas, porque era la única manera de defenderse y al gobierno no le alcanzaba, a la autoridad no le alcanzaba”.