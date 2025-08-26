“Veo negros, no marrones”: Solórzano sobre el futuro democrático de México

GENERANDO AUDIO...

En su más reciente colaboración, el periodista Javier Solórzano analizó los riesgos que enfrenta México con la inminente reforma electoral, cuestionando la falta de consensos y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la democracia.

Solórzano señaló que el proceso estará en manos de Pablo Gómez, quien afirmó que la reforma se basará en la “aritmética” de las mayorías. Sin embargo, el periodista advirtió que “no se vislumbra una reforma de consenso, sino una entre la mayoría, donde la minoría no cuenta”.

Al respecto, recordó que la presidenta fue electa con un 54% de los votos, lo que significa que un 46% no votó por ella. “¿Dónde anda la minoría? ¿Dónde anda la mayoría?”, cuestionó, subrayando la importancia de quienes quedan en segundo lugar en elecciones cerradas.

Uno de los temas más delicados que mencionó fue el caso de los videos donde aparecen los hermanos de López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo. “El propio presidente dijo que era ‘para la causa’, pero la pregunta es: ¿de dónde venía el dinero? ¿Quién lo puso ahí?”, planteó. Criticó que el INE declarara que no había nada que investigar, lo que, en sus palabras, refleja cómo “cuando no se puede seguir el dinero, algo hay chueco”.

Sobre el papel de las instituciones, señaló que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empiezan a mostrar afinidad con el régimen actual. No obstante, destacó el contraste con la Suprema Corte, donde algunos ministros, como Juan Luis González Alcántara, han declarado que su deber es servir a la justicia y no a un hombre.

“Yo veo negros, no marrones, en el futuro de la democracia mexicana”, sentenció Solórzano, al advertir que quienes hoy gobiernan parecen pensar que estarán en el poder por décadas, sin considerar que México es un país dinámico y cambiante.

El periodista cerró su análisis recordando que la democracia implica escuchar todas las voces y pensar en el mediano y largo plazo. De lo contrario, advirtió, se corre el riesgo de debilitar las instituciones que garantizan la pluralidad.

