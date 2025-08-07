Verano de escándalos en Morena: viajes, lujos y controversias

GENERANDO AUDIO...

En su comentario editorial más reciente, Javier Solórzano lanzó una fuerte crítica hacia varios personajes clave de Morena, quienes —según dijo— protagonizaron un verano lleno de viajes, gastos y polémicas que contrastan con el discurso de austeridad promovido por el partido.

“No tiene mucho sentido generalizar, pero son personajes que juegan un papel muy importante, casi diría yo toral, en lo que sucede en Morena”, expresó Solórzano al inicio de su intervención. El periodista subrayó que el problema no es vacacionar, sino la incongruencia entre el discurso político y el estilo de vida de algunos dirigentes.

Durante el verano, se evidenció en redes sociales que figuras de Morena viajaron a destinos como París, Londres, Portugal y Japón. “Han creado una narrativa donde se colocan bajo condiciones de enorme pulcritud de la vida, y a la mera hora son los primeros que brincan para un lado y para otro”, señaló.

Uno de los casos más controversiales que mencionó fue el de un diputado y su esposa, quienes habrían emprendido acciones legales contra una ciudadana por un tuit. “Ahora resulta que tuvo que pasar 30 días ofreciendo disculpas”, criticó el comunicador.

Solórzano también habló sobre las acusaciones contra la presidenta del partido, quien, presuntamente, convirtió una casa en departamentos. Para el periodista, todo esto ha colocado a Morena “en el radar ciudadano” y sugiere que no será fácil salir de ese escrutinio público.

Al referirse a los intentos de defensa por parte de figuras como Adán Augusto López o Andrés Manuel López Beltrán, Solórzano fue tajante: “No acaban por ser convincentes. Cada vez que hablan de ello, se enredan”.

Finalmente, ironizó sobre el argumento de que todo se trata de espionaje por parte de los adversarios. “La verdad es que son respuestas bastante banales, para lo que en el fondo ellos pregonan”, concluyó.

