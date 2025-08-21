Violencia desborda Copa Libertadores en Avellaneda: más de 100 detenidos

GENERANDO AUDIO...

El partido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad Católica de Chile, de la Copa Libertadores, terminó en caos luego de que la violencia en las tribunas alcanzara niveles inauditos.

De acuerdo con testigos, todo comenzó con provocaciones entre aficionados chilenos y argentinos. Las imágenes difundidas muestran a hinchas despojados de su ropa y a un seguidor de la Católica que, en un intento desesperado por protegerse, cayó desde una altura de al menos tres metros. Su estado de salud aún es incierto.

El saldo fue de más de 100 detenidos, mientras la policía de Avellaneda fue señalada por su incapacidad para contener los disturbios.

Un problema que se repite

De acuerdo con Javier Solórzano, el episodio ha encendido las alarmas sobre la creciente irracionalidad en las tribunas. No es un caso aislado: en México, apenas el fin de semana pasado, se registraron enfrentamientos entre aficionados de Tigres y América en Monterrey, así como peleas en las inmediaciones del Estadio Jalisco.

“El fútbol les da una identidad que, en algunos casos, supera incluso al amor por la selección nacional”, reflexiona Solórzano.

Encuestas recientes muestran que, de cara al Mundial 2026, la confianza en la selección mexicana es baja, pero el apego por los equipos de liga sigue siendo inquebrantable, aun cuando estén en los últimos lugares de la tabla.

Fútbol, identidad y violencia

Sociólogos advierten que la violencia en los estadios responde a procesos de identidad colectiva. El fenómeno de la “tribu futbolera” convierte al aficionado en parte de un grupo donde la camiseta pesa más que la bandera nacional.

Para Solórzano, aunque algunos países como Inglaterra han logrado atenuar la violencia de barras bravas, en gran parte de Latinoamérica sigue siendo un problema recurrente.

El fútbol, “lo más importante de lo menos importante”, ha generado en las últimas semanas amenazas, agresiones y un ambiente de hostilidad que parece normalizarse.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]