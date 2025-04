¿Ya la libró México de los aranceles de Trump?

GENERANDO AUDIO...

Aunque México no ha sido incluido en la lista de sancionados en esta ocasión, el panorama económico sigue siendo incierto y preocupante. Javier Solórzano advierte que la situación dista mucho de ser motivo de celebración y que, de hecho, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación comercial con Estados Unidos.

“Yo cuando veo hoy ‘México la libró’, pues sí, la libró de ayer, de los aranceles recíprocos de un conjunto de circunstancias. No estamos en la lista, pues no estamos en la lista porque estamos en otras listas y entonces hay que ver un poco con más apertura todo”. Javier Solórzano

Los efectos de esta política proteccionista ya se sienten en sectores clave. “Ya nos aventaron aluminio y el acero, ya nos aventaron el 25% a los automóviles; si nos portamos bien nos ponen el 12%, y fíjense, nos ponen el 12% y Brasil, que es un país más proteccionista, está abajo de nosotros con el 10%. Pero el 12% se debe a si cumplimos con migración y fentanilo. Está también el de las latas para cerveza, para refrescos, para todo este tipo de productos que también México exporta y que le puso el 25% Trump”. En otras palabras, el costo económico de estas medidas ya está siendo absorbido por la economía nacional.

Ante este panorama, la reacción de México no puede ser la indiferencia ni el triunfalismo. “No hay necesidad ni por favor no lo vayan a hacer de hacer un festival como para festejar que no entramos en la lista. Pues sí, no estamos en la lista, pero ya nos han dado tres o cuatro mazazos que sí nos han colocado en una situación de forzosamente tratar de rearreglar lo interno de la economía para ver cómo nos comportamos con nuestro socio más importante”, señala Solórzano