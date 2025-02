El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le exige a algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) excusarse de votar sobre fallos relacionados al proceso de la elección judicial.

En conferencia de prensa, la magistrada Mónica Soto, presidenta de la TEPJF, indicó que solicitará de manera formal a la ministra Norma Piña, presidenta del máximo tribunal de justicia, y a los ministros Gutiérrez, Laynez y Pardo excusarse de participar de votar de votar en la controversia sobre las suspensiones contra la elección judicial, misma que se realizará en los próximos días.

Soto Fregoso explicó que la petición se basa en que los mencionados ministros han expresado públicamente su postura en contra de la reforma judicial y que hay falta de imparcialidad de su parte.

Al respecto, Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, consideró que dicha situación es muy delicada.

Precisó que hay muchas complicaciones en todo lo que engloba la reforma judicial y que todo apunta a que será un desastre.

Para el analista, la solicitud del TEPJF exhibe la falta de entendimiento y de cooperación para la realización de este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo mes de junio.

Silva-Herzog considera que el excluir a los ministros de la SCJN por sus críticas a este proceso es señal que quien no esté de acuerdo con la elección, no debe participar.

“Excluir solamente aquellos que no están de acuerdo con el oficialismo, pues es otra señal de que para los integrantes de la coalición gobernante, quienes no están de acuerdo con ellos, no deben de participar en el proceso político institucional democrático.”

Jesús Silva-Herzog Márquez.