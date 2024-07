Trump consiguió la imagen perfecta tras atentado

Donald Trump consiguió la imagen perfecta para ser el hombre que desafía todas las amenazas, asegura el analista político Jesús Silva-Herzog Márquez

El atentado sufrido por Donald Trump lo coloca de facto en la presidencia de Estados Unidos. Fue realmente gravísimo lo sucedido este fin de semana. Es un evento que finalmente le funciona al candidato para proyectar una imagen de mártir, un hombre que estuvo a punto de ser un mártir político y que sale milagrosamente ileso. Ese es el tono que se escuchaba hoy en la Convención del Partido Republicano: que hubo una intervención divina para salvar al candidato de las balas disparadas.

Después de un debate en el que Trump salió muy favorecido por el contraste con la percepción de vejez de su contrincante, va hilando buenas noticias para su regreso a la Casa Blanca.

¿Le faltaba a Trump para regresar a la Casa Blanca, un atentado?

Su dominio de la situación en un momento de enorme peligro, sin consumirse por el terror, mostrándose como un hombre de acero, seguramente le redituará beneficios electorales.

Trump ha conseguido una imagen perfecta como el hombre que desafía todas las amenazas y enemigos, que sale avante y con el puño en alto le grita a sus seguidores que hay que luchar. Esto entusiasma enormemente a sus seguidores, contrastando con la percepción dentro del campo demócrata de que no tienen al mejor abanderado.

El respaldo republicano a Trump en esta Convención y las dudas en los liderazgos demócratas sobre Joe Biden son muy notables y pueden ser determinantes en noviembre.

Si Trump ganara la presidencia, ¿cuáles serían las implicaciones?

Me parece que una segunda presidencia de Trump no sería una repetición del primer periodo. Todos están viendo a un Trump que regresaría con ánimo de venganza, sin las ataduras que tuvo en su primera administración. Sabemos que Trump no tendría la protección de la experiencia política a su lado y contaría con incondicionales.

Su decisión de hoy sobre su compañero de fórmula refleja esto. No es el mismo Mike Pence quien acompañará a Trump, sino alguien que hubiera tomado decisiones alineadas con los deseos golpistas de Trump.