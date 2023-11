“Arturo Zaldívar no es lo que se hubiera esperado de un magistrado”: Rubio

Luis Rubio reflexiona sobre la debilidad de las instituciones en México y quienes la conforman a propósito de la renuncia del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien en opinión en el analista, “no es el tipo de persona que uno debería haber esperado como expresidente de la Corte, como exministro de la Corte”.

“Una de las características más preocupantes de México y del futuro del país en particular es la debilidad de sus instituciones. Tenemos algunas instituciones que funcionan, pero muchas que no funcionan tanto, así que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la capacidad de eliminarlas, neutralizarlas, simplemente quitarlas o quitarles el presupuesto, porque no tenían apoyo popular porque no tienen reconocimiento, es decir, porque no eran instituciones”.

Luis Rubio, analista