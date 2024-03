¿Cómo se ve económicamente a México desde el exterior?

Luis Rubio dice que hay una enorme diferencia en la manera en que se percibe a México desde el exterior, en cómo está el debate interno.

El analista menciona que en México estamos muy contrapuestos a favor o en contra de un candidato, del presidente o de una manera de hacer las cosas para el futuro.

Luis Rubio asegura que muchos mexicanos ven un polarización y una enorme dificultad para tomar decisiones viendo hacia adelante.

El analista dice que las cosas se ven mucho más tranquilas porque ven que los factores estructurales de la economía mexicana son más fuertes de lo que eran en el pasado y agrega más valor de lo que había antes y tenemos una economía que funciona a partir de las exportaciones.

Y asegura que la fuerza de la economía mexicana se deriva de una economía más fuerte que es la americana y algunas otras a donde se exporta.

Asevera que a Estados Unidos no les hace diferencia si hay contrapesos fuertes para el poder presidencial o débiles o si hay resoluciones que se pueden cambiar con facilidad.

“Un empresario exterior, un inversionista o un turista que viene a México no deja de ser una persona que tiene un interés más limitado, más específico y mientras sus intereses estén protegidos, su vida no esté de por medio, los riesgos son mucho menores y distintos no está en entredicho su viabilidad, su trabajo”.

Luis Rubio