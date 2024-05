¿Qué está pasando con las encuestas a unos días de las Elecciones 2024?

El periodista Luis Rubio señala que, a once días de las Elecciones 2024, las encuestas previas comienzan a apretarse entre Claudia Sheinbaum, candidata de la “Alianza Sigamos Haciendo Historia“, y Xóchitl Gálvez, aspirante de la alianza “Fuerza y corazón por México“.

“Las encuestas de las Elecciones 2024 se están cerrando”: Luis Rubio

En videocolumna para Unotv.com, nuestro colaborador asegura que las encuestas previas a las Elecciones 2024 se están cerrando, incluyendo a las encuestas serias y a las llamadas “encuestas patito“.

“Van disminuyendo la brecha entre una candidata y la otra. Lo que está ocurriendo es que se están extremando las posiciones”. Luis Rubio

Nuestro columnista también precisa que tanto los anuncios como los memes y la información que circula sobre las candidatas son cada vez más agresivos con respecto a sus posturas.

“Los ataques están a la orden del día y esto no augura bien para el día de la elección. Lo que me parece claro es que podría ocurrir cualquier cosa y las Elecciones 2024 no van a ser un mero trámite”, expresa.

El papel de los ciudadanos en la elección

Desde la perspectiva de Luis Rubio, las Elecciones 2024 son en serio y llama a los ciudadanos a medicar con toda certeza qué le conviene más a la sociedad de México.

“¿Qué le conviene al país?, ¿qué le conviene a nuestras familias? ¿Cómo vamos a estar más protegidos y cómo se va a resolver mejor los problemas del país?, ¿cómo nos va a ir mejor en el corto y largo plazo?”. Luis Rubio

La obligación de los ciudadanos mexicanos es pensar como hacer para que la situación del país sea mejor después. “Cada quien tendrá que hacerse su juicio”, aclara nuestro especialista.

En la opinión de Rubio, lo más importante para México es que se mantengan las protecciones institucionales y que no se concentre más el poder. Según sus palabras, las alternativas tienen que ser más claras que “el blanco y el negro”.

Finalmente, dice que las dos posturas rumbo a las Elecciones 2024 están perfectamente definidas, siendo distintas una de otra. “Es una oportunidad para que cada quien actúe en consecuencia“, remata nuestro columnista.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.