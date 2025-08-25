Crece debate sobre posible intervención de EE. UU. en México

GENERANDO AUDIO...

En medio de un ambiente de creciente tensión, se ha intensificado la discusión pública sobre una supuesta intervención militar de Estados Unidos en México. El planteamiento, lejos de originarse en el gobierno mexicano, proviene de sectores políticos y militares estadounidenses, sobre todo grupos de derecha, que consideran indispensable frenar la criminalidad y la corrupción en territorio mexicano.

Una idea más que una estrategia

De acuerdo con el análisis, la intervención “es una idea más que una estrategia”, aunque se reconoce que algunos sectores en Estados Unidos cuentan con la capacidad legal y militar para actuar unilateralmente. Esto se sustentaría en la posibilidad de que los cárteles sean declarados grupos terroristas, lo que otorgaría mayores atribuciones al gobierno norteamericano.

La respuesta de México: ¿suficiente?

La reacción del gobierno mexicano ha sido rechazar tajantemente cualquier intervención. Sin embargo, el analista advierte que esta postura puede resultar ineficaz: “No están pidiendo permiso. Entonces el envolverse en la bandera, el rechazarlo de una manera tajante… puede ser buena idea en términos de consumo popular, pero no tiene absolutamente ninguna utilidad en términos de lo que los americanos están proponiendo”.

Cooperación vs. confrontación

La propuesta que se plantea es cambiar la estrategia mexicana: en lugar de una negación absoluta, se debe buscar definir qué ayuda se necesita de Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado. “Cómo podemos hacer un trabajo conjunto con ellos”, se enfatiza, destacando las capacidades logísticas, tecnológicas y de inteligencia que Washington podría aportar.

El verdadero reto

El análisis subraya que la decisión final no depende de México. “No hay nada que le pueda impedir el gobierno mexicano cuando quieran mandar un dron o un misil”, se advierte. Por ello, la única salida viable es enfocarse en la cooperación binacional que combine las necesidades mexicanas con las capacidades estadounidenses.

