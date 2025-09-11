EE. UU. presiona a México por seguridad y fentanilo

GENERANDO AUDIO...

Durante la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a la presidenta Claudia Sheinbaum, Estados Unidos dejó clara su agenda: seguridad, aduanas y el combate al fentanilo.

Así lo analizó en su opinión Luis Rubio, quien destacó la dureza de la postura norteamericana.

“Lo que parece claro es que la agenda americana es absolutamente dura, específica y contundente. Lo que los americanos quieren es que México se ponga las pilas, para decirlo en términos llanos, respecto a los problemas de seguridad y los problemas que aquejan y que cruzan la frontera con Estados Unidos”. Luis Rubio

Desconfianza hacia el Gobierno mexicano

El analista enfatizó que “los americanos no confían para nada en las autoridades del Gobierno mexicano”, pues consideran que no existe un interés real por resolver los problemas de seguridad. Esto genera tensiones, ya que al mismo tiempo el gobierno de Sheinbaum busca garantizar la renovación del T-MEC, indispensable para evitar un colapso económico.

México, la “frontera débil”

El especialista recordó que para Estados Unidos, México es “su frontera débil”, lo que obliga a mantener la presión sin importar el contexto político. Sin embargo, advirtió que la solución no puede ser sólo complacer a Washington:

“El problema es pretender que vamos a resolver las cosas solamente para que ellos queden satisfechos… nunca lo estarán hasta que se resuelva el problema”. Luis Rubio

El balón en la cancha mexicana

“Lo que tendría que hacer es buscar una solución con los americanos porque sin ellos no hay manera que podamos salir de este agujero”. Luis Rubio

En este sentido, el mayor reto radica en diseñar una agenda nacional que enfrente la extorsión, la inseguridad y la corrupción, problemas que afectan directamente a la población y que trascienden la relación bilateral con Estados Unidos.

