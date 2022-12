El 2023 será un año definitivo y definitorio para el futuro de México

Luis Rubio señala que los finales de año obligan a pensar en qué es lo que sigue para el que el próximo que viene, en ese sentido, asegura que 2023 será definitivo y definitorio para el futuro de México porque ahí es donde se definirán los candidatos a la Presidencia.

El analista asegura que es ahí donde se discutirán lo que podrían ser las plataformas para el futuro de quien gobierne a partir de 2024.

“Yo veo dos posturas (…) Aquellos que quieren regresar a donde estaba el país en 2018 y aquellos que quieren cambiarlo todo hacia el futuro.” Luis Rubio

El analista señala que aquellos que quieren regresar a 2018, es algo muy complicado,porque el electorado rechazó claramente lo que existía.

“Había muchas cosas buenas que se hicieron en las décadas pasadas pero también hay un sentimiento de rechazo, un sentimiento de que los distintos beneficios no se distribuyeron de manera equitativa”. Luis Rubio

Mientras que la noción de que se puede construir algo nuevo, así como si esto fuera una fábrica, no funciona en las sociedades porque no se construyen por expertos, no se construyen por grupos pequeños, se construyen por la acumulación de decisiones y acciones de ciudadanos que en conjunto van dándole forma al futuro.

“El punto fundamental es que el país necesita pensarse diferente, necesitamos un futuro distinto. Necesitamos un futuro que tenga viabilidad económica, viabilidad política y lo demás es construcción, por así decirlo, técnica. Una vez que se defina hacia dónde queremos ir, podemos construir algo mucho mejor”. Luis Rubio

Luis Rubio dice de manera contundente que si “la ciudadanía no se pone los pantalones, vamos a seguir con la destrucción que hemos vivido en los últimos cuatro años”.