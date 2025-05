El estado de la economía en México puede ser una oportunidad para Claudia Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

“La economía mexicana se está paralizando“, asegura el analista Luis Rubio, quien en su videocolumna de este miércoles reflexiona sobre cómo “el país no está creciendo, no se está desarrollando y no está abriendo oportunidades para desarrollarse”.

También sostiene que, si bien “las trasferencias sociales siguen creciendo”, lo cierto es que “mucha gente ya no está consumiendo. Se dan cuenta de que el futuro puede ser más precario o más complicado de lo que se suponía y en consecuencia en vez de estar gastando, están ahorrando su dinero”.

Sin embargo, nuestro colaborador destaca que esto puede representar “una oportunidad para la presidenta Claudia Sheinbaum de organizarse políticamente, de una manera mucho más astuta, fuerte y dedicada para empezar a ordenar a su partido y hacer posible que sus programas puedan desarrollarse y avanzar”.

Para saber más sobre este tema escucha el análisis completo de Luis Rubio en el video de YouTube.