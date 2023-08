El gobierno y su mesianismo

Luis Rubio dice que la “característica principal” del gobierno actual de México es el mesianismo y la noción de que con tan solo estar ahí, con solo presentarse automáticamente, las cosas cambian, se transforman y todos los problemas se resuelven.

“Cinco años después de empezar esto, es evidente que los problemas del país no se han resuelto, y es evidente que se requieren estrategias, y este gobierno no tiene el interés y la estrategia”. Luis Rubio

Luis Rubio menciona que es la noción que ellos son “salvadores”, de que van a resolver los problemas del país, por sí solos,

Nuestro analista recuerda que esto es una idea que animó desde la revolución rusa al desarrollo del mundo, pero los rusos entendieron muy rápido que era imposible lograr que las cosas pasaran por sí mismas y tratar de imponer su ley, su manera de ser a través del “terror”.

“Afortunadamente el gobierno de México no ha utilizado eso, nada más que en el sentido fundamentalmente retórico”. Luis Rubio

Luis Rubio señala que hace más de 30 años Enrique Krauze escribía que el último de los stalinistas moriría en un cubículo de alguna universidad latinoamericana, la realidad en lo único que se equivocó es que están en Palacio Nacional y en otras naciones del sur del continente.

“Ahí es donde sigue prevaleciendo esta idea de que el gobierno va a salvar al pueblo, que el gobierno tiene por tarea, casi por mandato bíblico, que va a resolver los problemas del mundo sin tener que mover un dedo para lograrlo y eso ha hecho posponer la solución de los problemas”. Luis Rubio

Pero destaca que a la economía no le está yendo mal y eso porque venía mucho mejor desde antes y asegura que hay ciertas cosas que no se han trastocado, pero no de manera excesiva.

Sin embargo, Luis Rubio dice que los ataques sistemáticos a todo lo que crea nuevas oportunidades, en el sentido económico, en el desarrollo de las personas, en la libertad de prensa, todo eso sugiere la naturaleza del proyecto.

“Stalin está vivo, ahí en todo lo que el gobierno está planteando, no es un gran modelo a seguir, es el modelo que ha seguido este gobierno y ese es el gran legado, peligro, viendo hacía adelante”. Luis Rubio

Luis Rubio asegura que lo que importa es cómo “vamos a salir de este agujero” y eso es igualmente importante para quien venga, no importa de cuál partido.