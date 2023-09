El México que le dejarán a la próxima presidenta

Para Luis Rubio, ya está claro quiénes serán las candidatas para la contienda presidencial del 2024. Sin embargo, dice que “lo que no está claro […] es en qué condiciones entregará el gobierno actual el país a la próxima presidenta sea la que sea”.

Y es que si bien “suponiendo confiadamente que la economía americana siga creciendo como lo ha hecho hasta este momento, las exportaciones mexicanas permitirán que la economía nacional siga funcionando razonablemente bien”, lo cierto es que “eso no resolverá problemas como el fiscal”

“Se va a encontrar con que [el país] no tiene un sólo clavo. Va a encontrarse con que los proyectos del presidente actual no funcionan, van a ser costosísimos y van a tener que suspenderse. Se va a dar cuenta que esa noción de que se puede cobrar más impuestos no resuelve los problemas porque no genera más riqueza y se va a tener que resolver el problema del gasto“.

Luis Rubio, analista