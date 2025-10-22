El PAN se relanza, pero su reto sigue siendo el pasado

GENERANDO AUDIO...

El Partido Acción Nacional anunció el fin de semana su “relanzamiento”, con la promesa de recuperar fuerza y rumbo político tras años de derrotas electorales. El gesto, aunque positivo, despertó una amplia gama de reacciones. Para algunos, el PAN se derechiza aún más; para otros, intenta reorganizarse con sentido autocrítico.

Luis Rubio plantea en su videocolumna una observación clave: reorganizarse es encomiable, pero no basta si el cambio se queda en el discurso. “Como cualquier institución que busca transformarse —sean empresas, gobiernos o partidos—, el PAN tendría que evaluar su contexto, sus errores y sus oportunidades”, advierte.

Además, Rubio subraya una omisión significativa: no hay discusión sobre las fallas de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Ambas presidencias, pese a sus promesas de cambio, terminaron por decepcionar a un electorado que en 2018 apostó masivamente por Morena y por la ruptura del antiguo sistema.

“Hasta que el PAN no reconozca lo que hizo mal —y lo explique al ciudadano—, difícilmente podrá reconstruirse como oposición funcional”, afirma.

El panorama actual ofrece una ventana de oportunidad. Morena, sin la presencia cohesionadora de Andrés Manuel López Obrador, muestra divisiones internas. Las diferencias ideológicas y personales comienzan a aflorar, aunque sin oposición visible que las aproveche.

“El PAN o quien aspire a competir deberá construir una alternativa creíble, viable y sostenible”, advierte. Una oferta política capaz de hablarle al ciudadano común con claridad, no desde la nostalgia del pasado, sino desde una propuesta de futuro.

Rubio concluye con una reflexión contundente: “Nadie ha entendido por qué Morena se consolidó de tal manera. Hasta que eso no ocurra, ninguna oposición —ni el PAN ni otra— podrá tener verdadero éxito”.

El relanzamiento panista, por ahora, es una promesa que deberá demostrar si se trata de una autocrítica honesta o solo de un nuevo intento por sobrevivir en la irrelevancia política.

