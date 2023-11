El panorama actual sobre la contienda presidencial

Luis Rubio lanza sus conclusiones sobre el actual panorama político: primero tenemos a dos candidatas y a un potencial candidato en camino.

El analista dice que Claudia Sheinbaum va en un casi ferrocarril con una estrategia establecida con problemas en sus filas porque los morenistas tiendan a dividirse y a tener agendas distintas, pero la campaña y la estructura va como un ferrocarril claro hacia donde quiere ir y parte de su campaña es desacreditar a su oponente diciendo que fue una “llamarada de petate”.

Por el lado de Xóchitl Gálvez, señala Rubio, se ve que hay un intento por construir un equipo de campaña, pero que todavía no cobra una forma completa y eso va a ser muy importante en lo que ocurra en los próximos meses.

“Un factor en lo que venga en la contienda va ser que el último año de gobierno. Siempre es un año complicado, siempre hay problemas porque el presidente, el gobierno en turno, va perdiendo control y va haber momentos en los que va haber situaciones que podrían afectar gravemente a la candidata del gobierno”. Luis Rubio

Y finalmente viene el asunto de la candidatura potencial de Samuel García, de Nuevo León, que está amenazando entre que entra y no entra, claramente sería un candidato promovido por el presidente para tratar de dividir al voto de la oposición.

Luis Rubio dice que esto no está resuelto, que no hay una decisión definitiva, no habrá ninguna decisión al respecto sobre quien nos va a gobernar los próximo años sino hasta el 2 de junio.

“Las dos candidatas que lideran el camino en este momento van a convencer al electorado, sobre todo aquel que no está comprometido con un lado o con el otro y ese es el que va a decidir que va a pasar a partir del 1 de octubre del año que viene”. Luis Rubio

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.