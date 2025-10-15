“El Premio Nobel de la Paz siempre será político”: Luis Rubio

GENERANDO AUDIO...

En su opinión, el analista político Luis Rubio sostiene que el Premio Nobel de la Paz es, por naturaleza, un reconocimiento político. Explica que, a diferencia de los demás premios Nobel, este galardón es otorgado por un comité noruego, elegido precisamente por su independencia económica y criterio internacional.

Rubio recuerda que históricamente cada premiación ha generado controversia, mencionando casos como los de Winston Churchill, Nelson Mandela, Frederik de Klerk, Martin Luther King y Rigoberta Menchú, quienes fueron criticados en su momento pese a su impacto global.

El analista destaca que, cuando Menchú recibió el Nobel, el entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari la respaldó y promovió su reconocimiento, mientras que el Gobierno actual, afirma, “no comprende la importancia de arropar causas internacionales”.

Sobre la decisión reciente de otorgar el Nobel a María Corina Machado, opositora al régimen de Nicolás Maduro, Rubio señala que el comité “tomó una decisión congruente con los valores del premio”, al reconocer una lucha por la democracia que Europa entiende y respalda.

“El Premio Nobel de la Paz puede gustar o no, pero su propósito es claro: promover la democracia, la libertad y el desarrollo civilizado del mundo”, concluyó el analista.

