El presupuesto 2026 será el primero completamente diseñado por la administración de Claudia Sheinbaum, y de acuerdo con Luis Rubio, deja ver las verdaderas prioridades y tensione de su gobierno.

En su videocolumna explica que el documento fue elaborado ya por su equipo, con su secretario de Hacienda, y refleja la visión económica de la nueva administración. “Ahí podemos ver cuáles son las prioridades”, menciona, al destacar que gobernar implica optar y tomar decisiones, muchas veces sacrificando unas cosas para avanzar en otras.

El presupuesto enfrenta limitaciones fiscales severas, producto del déficit heredado del gobierno anterior. Aunque el objetivo es reducirlo gradualmente, aún no se logrará el próximo año. “La idea es seguir disminuyéndolo poco a poco, parte por ingresos, parte por mejor recaudación”, detalla Rubio.

Uno de los puntos más relevantes es la división interna en Morena, donde coexisten dos visiones distintas del país. Por un lado, Sheinbaum impulsa el Plan México, que busca crecimiento económico, inversión y prosperidad, entendiendo que “el crecimiento produce recaudación”.

Por otro lado, algunos sectores dentro del partido prefieren evitar cambios en el ingreso de las personas para mantener mayor control político y lealtad electoral, pensando ya en las elecciones intermedias de 2027.

Rubio subraya que las decisiones del presupuesto muestran la voluntad de mantener el status quo, lo que podría limitar el crecimiento económico y poner en riesgo las transferencias sociales en el futuro. “Gobernar implica optar”, se repite como frase clave, reflejando el dilema entre avanzar hacia un modelo de desarrollo o conservar el equilibrio político.

