El tema del fentanilo y la migración es nuestro

Luis Rubio reflexiona sobre dos temas importantes para México y Estados Unidos, la migración y el fentanilo, derivado de que “la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al presidente de China el señor Xi Jinping pidiéndole que le aclarara cuál es la situación del fentanilo en China”.

Esto debido a que, según el experto, “en China se produce lo que se llama el precursor, o sea, la materia prima con la cual se manufactura el fentanilo”.

“El fentanilo se podría producir en cualquier lugar del mundo, pero siendo ilegal en muchos países, solamente se produce en aquellos lugares en los cuales las condiciones legales y de seguridad lo hacen mucho más fácil, es decir, no se produce en lugares donde la policía, donde el sistema judicial persigue a quienes lo producen, pero si en aquellos lugares donde la policía y los sistemas judiciales son muy débiles, muy endebles y por lo tanto hacen fácil que se produzca ahí”. Luis Rubio, analista

“Esto hace que México sea particularmente vulnerable”, pues según el experto, “[México] es un país donde como todos sabemos no hay condiciones de seguridad, no hay condiciones que permitan asegurar que nada más se realicen actividades lícitas, entonces, los criminales se dedican a buscar oportunidades para crear negocios y el fentanilo se ha vuelto uno de los negocios más rentables”.

Sin embargo, destaca que “el problema del fentanilo es doble”, ya que por un lado, “es una droga que tiene efectos muy perniciosos sobre la vida, pero y por el otro, que no es un tema menor, es que nos pone en contradicción permanente con los americanos”.

“Los americanos han sido los consumidores principales de esta droga y de muchas otras en el pasado, pero esta droga siendo tan letal tiene consecuencias políticas muy importantes. Estados Unidos está entrando en un proceso político de sucesión, igual que México para el año 2024, y dos de los temas más álgidos para ellos son migración y drogas y en los dos, México es un protagonista importante”. Luis Rubio, analista

Es por ello, que Rubio cree que “el hecho de que el presidente López Obrador envié una carta al presidente Xi Jinping, es claramente un intento de distraer la atención de pasar la culpa o pasar la responsabilidad a alguien más, cuando el problema final de cuentas es un problema nuestro”.

“El fentanilo y la migración, el asunto de los muertos en Ciudad Juárez son dos ejemplos muy evidentes que se magnifican por el hecho de que son políticos o políticamente activos en Estados Unidos, pero simplemente son relevantes porque nos exhiben, porque exponen la realidad de seguridad y de falta de legalidad y de justicia en México”. Luis Rubio, analista

No obstante, Luis Rubio asegura que “el problema real para nosotros los mexicanos es la falta de justicia, la falta de legalidad y la falta de seguridad que enfrentamos todos los días y para lo cual, este gobierno y muchos otros antes, simplemente no tienen idea de cómo resolverlo o no tienen la menor disposición para hacerlo”.