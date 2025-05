Elección del Poder Judicial, ¿a conveniencia?

El analista político Luis Rubio analiza la Elección del Poder Judicial 2025 del próximo primero de junio, donde se votará por los jueces federales, magistrados, ministros y jueces en todo el país.

“Será una elección que está siendo tremendamente controvertida y disputada, no porque se conozca quiénes son los que van a competir, sino porque todo está arreglado para que ganen los que Morena quiere.”

Rubio señala que fue un proceso en el cual hubo filtros, permitiendo que solo llegaran personas que estaban aprobadas por la 4T.

“Cada quien tiene que decidir si va a ir a votar o no. Yo no voy a decirle a nadie lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Lo que sí creo que es importante que todo mundo sepamos es cuál fue la motivación de esta reforma.”

Luis Rubio