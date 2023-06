Elecciones 2024: tres verdades y una oportunidad

Pensando en el próximo año, el año 2024 de elecciones, Luis Rubio cree que “hay tres verdades que son prácticamente indisputables”, las cuales también pueden representar una “oportunidad” para el próximo presidente de México que podría ayudar a resolver los problemas específicos del país.

Entre las “verdades indisputables” que plantea Rubio se encuentran: “una, bastante obvia, que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, es irrepetible. Nadie tiene las características, la historia, la presencia, la habilidad que él tiene, quizá alguien la pueda desarrollar, pero en este momento nadie más en la política mexicana la tiene y ciertamente nadie tiene el dominio del panorama que él tiene”.

La segunda, dice el experto, “es que la oposición está descarriada, no está enfocada en la búsqueda del poder que es su misión teóricamente fundamental. Lo cual no implica que no puedan acabar con un candidato o candidata que pueda funcionar”

Y finalmente, la tercera “es que hay condiciones objetivas, sobre todo en el lado del presupuesto que está totalmente distorsionado. Se ha dedicado todo el dinero que hubiera ido en condiciones normales hacia la educación, la salud o la inversión pública, a las clientelas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces tenemos un problema de Finanzas Públicas potencialmente serio”.

“¿Cuándo se juntarán esas cosas y cómo van a interactuar? Eso es un tema diferente. Podría ocurrir antes de las elecciones o podría ocurrir después, pero de lo que no hay duda, y lo que se convierte en una gran oportunidad”. Luis Rubio, analista

De acuerdo con el analista, la oportunidad radica en “que la próxima persona que llegue a la presidencia, hombre o mujer de cualquier partido y que va a ser mucho más débil que el presidente actual y en condiciones potencialmente mucho más precarias, requerirá de un gran acuerdo nacional sobre cómo resolver los problemas del país”.

“Me parece que es una gran oportunidad, un gran momento histórico que se podría presentar. Los problemas específicos se podrían resolver con acciones concretas, por ejemplo, los temas presupuestales se pueden resolver con un incremento de medio punto aquí o un decremento de medio punto allá, son negociaciones muy específicas y muy concretas que aunque son complejas no son difíciles en concepto”. Luis Rubio, analista

Además, señala que “también podría ser que esa sirviera como una excusa u oportunidad para negociar realmente una transformación cabal del sistema político mexicano y deje de ser un sistema dedicado al control y se dedique al desarrollo y al bienestar de la población”.

“Un arreglo que lleve o que se fundamente en principios democráticos y que los vaya engrandeciendo el curso del tiempo”. Luis Rubio, analista

Luis Rubio sostiene que esto “no es esto una utopía o un sueño, en España en los años 70 después de la muerte de Francisco Franco se firmaron los llamados “Pactos de la Moncloa” donde se establecieron los fundamentos y los cimientos de lo que ha sido un gran experimento democrático en ese país”.

“Los ‘Pactos de la Moncloa’ fueron sobre sueldos y salarios, sobre sobre inflación, sobre el tema de precios, no fueron sobre grandes acuerdos políticos. Los acuerdos políticos fueron el resultado de que se pusieron de acuerdo en construir un nuevo país. Es una gran oportunidad que no debemos dejar pasar”. Luis Rubio, analista

