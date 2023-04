Esto es lo que nos dice lo ocurrido con los migrantes en Juárez

Ante lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) el pasado 27 de marzo, Luis Rubio reflexiona y explica qué es lo que esto dice sobre el verdadero problema: los motivos de la migración.

“La muerte de los migrantes en Ciudad Juárez nos resume toda una manera en la que el mundo ha fallado para resolver problemas fundamentales, pero no se puede hablar del mundo, se tiene que hablar específicamente de qué es lo que se reúne en el tema de la migración”. Luis Rubio, analista

De acuerdo con Luis Rubio, “la gente migra porque está buscando mejores oportunidades para su vida, pero la gente también migra porque sus circunstancias son malas, porque su capacidad y su calidad de vida son terribles, porque hay enorme inseguridad”, y esto, dice el experto, “lo primero que nos demuestra es una enorme falla en los países que expulsan a su gente”.

“Tenemos ejemplos perfectos, los tres países del triángulo llamado “Triángulo Norte de Centroamérica” compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador, o como Nicaragua, Venezuela o como México. Países donde sus gobiernos han sido incapaces de crear condiciones para que se generen empleos, para que se genere riqueza, para que haya más inversión, para que haya más seguridad, para que sea posible que los países prosperen y su gente no tenga que irse a otro lugar”. Luis Rubio, analista

Sin embargo, el analista presenta otra de las caras de la migración ya que “por otra parte tenemos a los países ricos que requieren de mano de obra, que la demandan, que necesitan gente de todos los diversos niveles. Algunos necesitan científicos pero también necesitan personas que arreglen las calles o que construyan o limpien casas, o lo que fuere, pero estos países tanto en Europa como en el caso de Estados Unidos, han sido incapaces o no han encontrado la forma de absorber de una manera racional, de una manera organizada a toda esta masa de gente que quiere entrar”.

“Se vuelven enormes las cantidades de gentes que quieren entrar, y sin embargo, no hay capacidad de absorción y eso ha generado condiciones políticas tanto en Europa como en Estados Unidos, que rechazan a más migrantes”. Luis Rubio, analista

Un ejemplo de lo que dice Rubio es “el caso del Brexit”, el cual sostiene, “ejemplifica una de las reacciones de las poblaciones que ya no aguantaban, ya no querían más gente llegando, a pesar de que se requiere personal para poder funcionar su economía y su sociedad”.

“El punto es que tenemos un enorme desencuentro entre las personas que buscan oportunidades y las personas que necesitan la mano de obra y sin embargo, no hay manera de conciliar una con la otra”. Luis Rubio, analista

Es por ello, que el experto sugiere que “lo que tenemos que tener es convenciones internacionales para resolver esto”, no obstante, asegura que esto no es posible “si no se resuelven los temas de origen, es decir, si no se resuelven las condiciones de vida necesarias para que la gente no tenga que migrar y para que solamente migren aquellos que tienen oportunidades ya establecidas”, y por ende “sean flujos manejables en ambos sentidos, los que salen y hacia donde llegan”.

“En ese sentido va a haber casos de trágicos como el de Ciudad Juárez, como los hubo en Turquía y en Grecia y en otros lugares en la época de la guerra de Siria todo el tiempo, porque las condiciones son inhóspitas, porque las relaciones políticas no se resuelven, porque los países que expulsan no tienen capacidad de manejo o no quieren hacerlo o no quieren crear condiciones para que las economías prosperen”. Luis Rubio, analista

Luis Rubio refiere que “el punto de fondo es muy simple: no se puede estar ‘pegándole al pesebre’ permanentemente como ha hecho nuestro gobierno y esperar que los americanos respondan de una manera benigna ante las necesidades o requerimientos de los mexicanos o de otros países que están tratando de pasar la frontera”.