Hong Kong ilustra los peligros de una reforma judicial mal pensada

Luis Rubio hace una comparación con la reforma judicial que vivió Hong Kong en los años 90 y lo compara con lo que se vive en México.

En analista explica que en los años 90, el Reino Unido y China negociaron un acuerdo sobre cómo iba a funcionar Hong Kong a partir de 1997. La idea era que, durante 50 años, Hong Kong mantendría su sistema de gobierno para que sus habitantes se fueran adecuando poco a poco a las características de China.

Luis Rubio explica que los atributos de Hong Kong eran muchos: un gran puerto, una conexión mundial, un sistema de leyes funcional y un estado de derecho pleno, con jueces provenientes de países como Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia. Condiciones que brindaban a la población y a inversionistas una certeza jurídica.

“China decidió que más le importaba el control político de Hong Kong y poco a poco fue desmantelando hasta el punto en que Hong Kong ya no tiene características propias ya no es una luz en el entorno asiático como lo fue por muchos años y ya no es un lugar que privilegia la inversión”.

Luis Rubio