La crisis de Pemex: corrupción y mala gestión

En su análisis, el colaborador Luis Rubio señala que la empresa Pemex enfrenta pérdidas constantes y problemas de gestión que la distinguen de sus pares internacionales. Según Rubio, “Cuando uno observa la manera en que otros países administran sus riquezas petroleras, resulta imposible no ver que en el caso de Pemex el manejo es verdaderamente peculiar”.

En contraste con Pemex, Aramco en Arabia Saudita es una empresa que cotiza en la bolsa, cuenta con administradores extranjeros altamente capacitados y evita “jugarretas políticas, burocráticas o corruptelas”. Rubio destaca que lo mismo ocurre en India, donde pese a la complejidad del país, las empresas petroleras se gestionan de manera profesional con consejos de administración que garantizan la independencia.

Según Luis Rubio, Pemex ha sido usado como instrumento político: “Pemex fue diseñado o está funcionando desde hace muchas décadas como un instrumento para el enriquecimiento de personas en un individual o de un partido político… está diseñado no para que el país se enriquezca, sino para que unos cuantos sean los beneficiarios”.

Respecto al reciente programa de rescate de Pemex, Rubio critica que únicamente busca “financiar lo que ya está funcionando mal”, en lugar de abordar las causas fundamentales de las pérdidas en refinación y la falta de profesionalización en toda la empresa.

El colaborador explica que mientras la extracción de petróleo genera dinero, la refinación pierde en todas las plantas del país. Su propuesta es clara: “Si no se va a hacer profesional la refinación con expertos verdaderos, entonces lo mejor sería cerrar la refinación y producir petróleo para que eso genere los ingresos que se requieren primero para financiar el desarrollo del país y, segundo, para pagar la deuda de Pemex”.

En conclusión, según Luis Rubio, la crisis de Pemex se explica por una mezcla de mala gestión, intereses políticos y falta de profesionalización, mientras que sus pares internacionales muestran que una administración eficiente es posible.

